Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Бегство северокорейских дипломатов

#Сближаясь с Севером l 2020-10-29

На пути к воссоединению

ⓒ KBS

Бывший советник-посланник посольства КНДР в Италии Чо Сон Гиль исчез из посольства в ноябре 2018 года, и, как тогда сообщалось, попросил убежища в третьей стране. Месяц назад выяснилось, что он находится в Республике Корея.Дипломаты принадлежат к привилегированному классу северокорейского общества. Почему они всё-таки бегут в другие страны? О некоторых северокорейских дипломатах, которые попросили убежища в третьих странах во время работы за рубежом, расскажет адвокат О Хён Чжон.

Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >