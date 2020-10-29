Бегство северокорейских дипломатов

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Бывший советник-посланник посольства КНДР в Италии Чо Сон Гиль исчез из посольства в ноябре 2018 года, и, как тогда сообщалось, попросил убежища в третьей стране. Месяц назад выяснилось, что он находится в Республике Корея.Дипломаты принадлежат к привилегированному классу северокорейского общества. Почему они всё-таки бегут в другие страны? О некоторых северокорейских дипломатах, которые попросили убежища в третьих странах во время работы за рубежом, расскажет адвокат О Хён Чжон.