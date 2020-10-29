Что тревожит режиссёра Пон Чжун Хо. Ч.1

Фильмы оскароносца Пон Чжун Хо* «Сквозь снег» и «Паразиты» объединяет общая тема — тема конфликта между власть имущими и обездоленными, которая не может не вызывать отклик в сердцах зрителей по всему миру. Обе картины также являются показательными с той точки зрения, что Пон работает с пространством как с метафорическим прообразом социума.





На 92-й церемонии вручения премии Американской киноакадемии фильм режиссёра Пон Чжун Хо «Паразиты» получил четыре «Оскара» — за лучший сценарий, как лучший международный фильм, за лучшую режиссуру и самый главный — за лучший фильм, впервые присуждённый неанглоязычной картине. ⓒ gettyimages

Развитие, опрокидывающее завязку

После того как фильм «Паразиты», удостоенный в прошлом году «Золотой пальмовой ветви» в Каннах, в этом привёз домой несколько «Оскаров», включая самый главный, вновь возник интерес к тому, как Пон использует в своём кино концепцию пространства, в частности вертикаль лестницы в «Паразитах» и горизонталь поезда, в котором разворачивается действие его другого фильма — «Сквозь снег» (2013 г.).

В картине «Сквозь снег» обездоленные люди, едущие в хвосте поезда, продвигаются по «горизонтали» к началу состава, где разместилась правящая элита. В «Паразитах» же бедное семейство, живущее в полуподвале, движется «вертикально», поднимаясь по лестнице и проникая в зажиточное семейство Паков. Начальная установка обоих фильмов с подобным использованием пространства как будто специально подталкивает зрителя к поспешным выводам и прямолинейному толкованию.





Ки У и его сестра Ки Чжон пытаются поймать Wi-Fi в туалете их квартиры в полуподвале. Туалеты в полуподвальных помещениях обычно делали на возвышении: если бы они находились ниже уровня камеры канализационного отстойника, нечистоты попадали бы в жилое помещение. ⓒ CJ ENM

Дом семьи Паков — свидетельство колоссального разрыва в доходах между богатыми и бедными. ⓒ CJ ENM

И не то чтобы такой взгляд на вещи был неправильным. Вот только это, наверное, самый неинтересный способ смотреть фильмы Пона. Ведь так вы не даёте простора своему воображению, не позволяете воспоминаниям вступать в реакцию с образами на экране и вызывать мириады ассоциаций. Фильмы Пона вместо того, чтобы предложить один правильный ответ, полны вопросов и намёков. Поэтому, чтобы получить максимум удовольствия от просмотра его картин, не нужно пытаться предугадать развитие событий, основываясь на завязке сюжета.

Действие фильма «Сквозь снег» происходит на Земле в новый ледниковый период. Малочисленные выжившие живут в поезде, которые бесконечно ездит по кругу. Пассажиры классифицированы в зависимости от социального статуса. Те, кто живёт в самом хвосте и страдают от бесчеловечного обращения, затевают бунт и с боем продвигаются к началу поезда, проходя по одному вагону за раз. И если бы это было всё, этот фильм не отличался бы от других клишированных картин о побегах. Но тут Пон опрокидывает собственную установку и уходит в сторону, буквально и фигурально. Пока технарь Намгун Мин Су (Сон Ган Хо, также снявшийся в одной из главных ролях в «Паразитах») открывает двери для бунтовщиков, вдруг становится ясно, что его собственная цель — боковая дверь. Но чтобы понять это, нужно проникнуть внутрь режиссёрской «установки внутри установки».





В Фильм Пона 2013 г. «Сквозь снег» основан на одноимённом французском графическом романе Жака Лоба и Жан-Марка Рошетта. В этом постапокалиптическом триллере единственные выжившие на Земле люди живут в поезде, которые бесконечно ездит по кругу. ⓒ CJ ENM

Изменения во внешнем мире

Паровоз — это символ Нового времени. Изобретение парового двигателя стимулировало массовое производство, резкий рост населения городов. Как следствие, людям, которые раньше работали от восхода до заката, потребовалось достижение общей договорённости, чтобы эффективно организовать рабочее время.

Заводам пришлось установить смены, а также время прихода и ухода с работы, а поездам – прибывать по расписанию. Когда один механизм смог выполнять работу сотни человек, машины стали цениться больше людей, а людям остался уход за механизмами. В XX веке человечество стало поклоняться машинам, и миром начала править владевшая ими малочисленная элита — подобно правящей элите в фильме «Сквозь снег» и «священного двигателя» поезда, оба из которых функционируют должным образом, только если каждая деталь выполняет свою функцию, находясь на своём месте.

Как это показано в немой комедии Чаплина «Новые времена» (1936 г.), в мире машин рабочие стали не более, чем сменными винтиками огромного механизма. В фильме «Сквозь снег» классовая дискриминация выражена в том, что детей из низших слоёв засовывали в двигатель, чтобы они выполняли функции сломанных деталей. Мейсон (Тильда Суинтон), одна из представителей элиты, приказывает бунтовщикам «сидеть спокойно», а магнат Уилфорд (Эд Харрис), владелец поезда, провозглашает принцип «каждому своё место».

Сон Хён Гук кинокритик





Полный текст статьи «Что тревожит режиссера Пон Чжун Хо»





출처: Корейский Фонд, журнал Koreana (Лето, 2020)





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.