Прогнозы о восстановлении экономики РК становятся оптимистичнее

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Представители деловых кругов и потребители РК стали оптимистичнее смотреть на возможность восстановления экономики. К такому выводу пришли специалисты Банка Кореи после проведения соответствующих исследований. Так, в октябре индекс потребительских настроений относительно будущих экономических условий составил 83 пункта, что на 17 пунктов выше по сравнению с предыдущим месяцем. Кроме того, это самый высокий рост показателя после мая 2017 года, когда он вырос на 22 пункта вследствие прихода к власти правительства президента РК Мун Чжэ Ина. Как правило, индекс ожиданий относительно экономической ситуации выше 100 пунктов говорит о том, что большая часть опрошенных настроена на улучшение экономической ситуации через шесть месяцев. Результаты прошедшего опроса показали, что потребительские настроения улучшились во всех социальных и возрастных категориях. Тем не менее, пока показатель по-прежнему ниже 100 пунктов, а это значит, что потребители по-прежнему склоняются к пессимистичным прогнозам о состоянии экономики, хотя и ожидают улучшения ситуации.

По данным Банка Кореи от 29 октября, индекс настроений в деловых кругах также вырос, составив в октябре 74 пункта, что на 10 пунктов выше по сравнению с сентябрём. Это самый высокий рост показателя начиная с апреля 2009 года, когда ощущалось влияние мирового финансового кризиса. С мая по август этого года индекс настроений в деловых кругах непрерывно рос, однако в сентябре упал из-за новой вспышки COVID-19.

В третьем квартале был отмечен положительный рост реального ВВП на 1,9% по сравнению с предыдущим кварталом. В двух предыдущих кварталах этого года фиксировался спад – минус 1,3% и минус 3,2% соответственно. Нынешний положительный рост во многом связан с эффектом низкой базы, однако теперь всё же есть надежда на восстановление отечественной экономики до конца этого года.