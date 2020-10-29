Президент РК обратился с посланием к Национальному собранию

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Пришло время принять полномасштабные меры, чтобы оживить экономику и вернуть её в нормальное русло. Об этом 28 октября заявил президент РК Мун Чжэ Ин, обращаясь с бюджетным посланием к Национальному собранию. Глава государства отметил, что случившийся экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19, впервые поставил под угрозу экономику всего мира, однако после преодоления пандемии РК может воспользоваться беспрецедентной возможностью выйти в ряды лидирующих стран. Уверенная стабильность в карантинных условиях и активизация экономики – это две задачи, которые обязательно нужно решить, отметил Мун Чжэ Ин. По его словам, правительство сосредоточится на быстром и эффективном восстановлении экономики. Он заявил, что бюджет на следующий год, определённый в объёме 555 трлн 800 млрд вон (469 млрд 800 млн долларов), нацелен на то, чтобы прочно занять место среди развитых стран, преодолев нынешний кризис. Президент РК подчеркнул, что приоритетное внимание будет уделяться сохранению и созданию новых рабочих мест. На стимулирование инвестиционной деятельности будет выделено 72 трлн 900 млрд вон (64,2 млрд долларов), а на инвестиции в социальную инфраструктуру – 11 трлн 100 млрд вон (9,8 млрд долларов). Средства бюджета будут также потрачены на восстановление экспорта и диверсификацию экспортного рынка.

В этом году Мун Чжэ Ин особо не затрагивал тему реформирования органов власти. Относительно реформы прокуратуры глава государства лишь выразил просьбу о скорейшем начале работы управления по коррупционным делам среди высших госслужащих. На этот раз президент также не затрагивал подробно тему построения мира на Корейском полуострове. Была упомянута лишь необходимость повторного обсуждения создания межкорейского инициативного органа по вопросам борьбы с инфекционными заболеваниями и природными бедствиями. В целом, глава государства выразил приверженность прежнему курсу политики в отношении Севера.