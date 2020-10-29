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25 октября в сеульской больнице Samsung в возрасте 78 лет скончался председатель Samsung Group Ли Гон Хи. Последние шесть лет он серьёзно болел, после того как в мае 2014 года перенёс инфаркт миокарда. На некоторое время Ли Гон Хи смог вернуться к самостоятельному дыханию, однако все эти годы практически оставался прикованным к постели. Похороны председателя Samsung Group прошли 28 октября.

Ли Гон Хи взял на себя председательство в концерне в 1987 году после смерти своего отца Ли Бён Чхоля - основателя компании. Ли Гон Хи родился в 1942 году в г. Тэгу и был в семье самым младшим, седьмым ребёнком. После окончания школы в Сеуле он отправился на учёбу в Японию в университет Васэда, а затем продолжил обучение в магистратуре университета Джорджа Вашингтона в США. В 1970-е годы Ли Гон Хи ездил по Силиконовой долине в поисках новых возможностей для развития сферы высоких технологий. В 1978 году он стал вице-президентом компании Samsung C&T, встав на путь подготовки к руководству группой компаний. Изначально правопреемником Ли Бён Чхоля считался его старший сын Ли Мэн Хи, однако тот был отстранён от дел из-за скандала по поводу контрабанды сахарина. После смерти отца Ли Гон Хи заявил о новом курсе в управлении компанией. В результате успешных усилий по улучшению качества и дизайна продукции компания Samsung стала глобальным предприятием. В 2006 году Samsung Electronics обогнала мирового лидера по производству телевизоров – японскую компанию Sony, а смартфоны Samsung стали самыми продаваемыми в мире, опередив даже смартфоны компании Apple. Лидерами рынка являются также и около 20 видов полупроводников производства компании Samsung. В целом, рыночная капитализация Samsung Group выросла в 40 раз - с 1 трлн. вон в 1987 году до 390 трлн. вон в 2012 году.