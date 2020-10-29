История любви (시월애)





Ын Чжу (которую играет актриса Чон Чжи Хён) – диктор на радио, живет в небольшом доме у озера. Когда она собралась уезжать из этого дома, то написала письмо для будущего владельца и опустила его в почтовый ящик. Но вот только это письмо по воле судеб попало в прошлое, к архитектору Сон Хену (в исполнении Ли Чжон Чже), который жил в этом доме еще до Ын Чжу.

Между мужчиной и женщиной завязывается переписка, в процессе которой Сон Хен понимает, что он безвозвратно влюблен в Ын Чжу. Однако девушка все еще не может забыть своего бывшего молодого человека, и просит Сон Хена помочь ей вернуть ее бывшую любовь. Они договариваются встретиться на берегу моря в определенное время, но Сон Хен так и не появился в назначенное время в назначенном месте, и Ын Чжу узнает, что он погиб. В отчаянии и поняв, что она любит только Сон Хена, Ын Чжу пишет ему письмо с предупреждением, надеясь, что оно дойдет до него быстрее, чем случится неизбежное…