Группа TWICE выпустила второй студийный альбом

ⓒ JYP Entertainment

Гёрл-группа TWICE (트와이스) 26 октября представила очередную музыкальную пластинку, получившую название «С широко открытыми глазами» (Eyes wide open). Новая работа стала вторым по счёту студийным альбомом группы. Всего было представлено 13 песен с заглавным треком «Я не могу себя остановить» (I CAN'T STOP ME), очередным шедевром главы JYP Entertainment Пак Чин Ëна (박진영). Сами участницы группы принимали активное участие в работе над новым альбомом. Чи Хё (지효), Сана (사나), На Ëн (나연), Та Хён (다현), Чхэ Ëн (채영) написали слова к нескольким музыкальным трекам. В целом альбом получился очень удачным. Сразу после выхода работа заняла первое место среди лучших альбомов музыкального чарта iTunes в 32 странах мира. Группа TWICE дебютировала в октябре 2015 года. Её первый студийный альбом вышел 30 октября 2017 года.