Певица Ли Су Ëн представила ремейк собственной песни «Я верю»

ⓒ KBS

Певица Ли Су Ëн (이수영) 29 октября выпустила ремейк-альбом под названием No. 21. Работа представлена тремя песнями с заглавным треком «Я верю» (I Believe). Это популярные хиты певицы конца 90-х начала 2000-х годов. Название альбома No. 21 носит символичное название, являясь напоминанием о возрасте певицы, когда она впервые дебютировала на сцене. Ли Су Ëн – популярная певица начала нулевых. Артистка дебютировала в 1999 году с музыкальным альбом «Я верю». Выступая на сцене, заслужила почётное звание королевы «восточных баллад». На сегодняшний день 41-летняя певица активно продолжает заниматься музыкальным творчеством. В 2020 году вышло несколько музыкальных пластинок с саундтреками к корейским сериалам и ремейк-версиями песен из собственного репертуара.