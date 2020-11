Гёрл-группа STAYC дебютирует на сцене

ⓒ Highup Entertainment

Продюсерское агентство Highup Entertainment анонсировало дебют новой музыкальной группы STAYC (스테이씨). Это музыкальный коллектив из шести участниц. Сообщается, что 18 ноября девушки представят первый альбом под названием Star To A Young Culture. В него войдут две песни SO BAD и LIKE THIS. Данные композиции написаны участниками дуэта Black Eyed Pilseung (블랙아이드필승) Чхве Гю Соном (최규성) Сон Чжу Ëном (송주영), основавшими продюсерское агентство Highup Entertainment. В настоящее время осуществляется предварительный заказ на данный альбом.