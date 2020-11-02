Гёрл-группа STAYC дебютирует на сцене

Что тревожит режиссёра Пон Чжун Хо. Ч.1
2020-10-29
Продюсерское агентство Highup Entertainment анонсировало дебют новой музыкальной группы STAYC (스테이씨). Это музыкальный коллектив из шести участниц. Сообщается, что 18 ноября девушки представят первый альбом под названием Star To A Young Culture. В него войдут две песни SO BAD и LIKE THIS. Данные композиции написаны участниками дуэта Black Eyed Pilseung (블랙아이드필승) Чхве Гю Соном (최규성) Сон Чжу Ëном (송주영), основавшими продюсерское агентство Highup Entertainment. В настоящее время осуществляется предварительный заказ на данный альбом.
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