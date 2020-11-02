Группа GFRIEND завершает серию музыкальных альбомов «Хве» (回)

ⓒ SOURCE MUSIC

Гёрл-группа GFRIEND (여자친구) 9 ноября представит музыкальную пластинку «回 (Хве): Вальпургиева ночь» (回:Walpurgis Night). В продюсерском агентстве Source Music сообщили, что данный альбом станет третьим и последним из серии «Хве» (回). В него войдут одиннадцать песен с заглавным треком MAGO (마고) и двумя ранее изданными музыкальными треками «Перекрёсток» (교차로) и «Яблоко» (애플). Первые два альбома из данной серии были представлены 3 февраля и 13 июля 2020 года.