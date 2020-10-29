Творчество певицы Сон Со Хи

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Пятая рубрика октября посвящена певице, исполняющей традиционные народные песни. Это 23-летняя Сон Со Хи (송소희). За все годы выступления на сцене девушка зарекомендовала себя как профессионального исполнителя в жанре корейской традиционной музыки «кугак». Благодаря своему таланту в сочетании с очаровательной внешностью она носит гордое звание «айдол» корейской традиционной музыки «кугак». Первое знакомство девушки с музыкой произошло по настоянию родителей в 2002 году, когда ей было всего пять лет. Позднее, в 2008 году, Сон Со Хи приняла участие в конкурсе музыкальных песен телеканала KBS и одержала в нём победу. Благодаря этому общественность узнала о молодом даровании. В этом же году девушка приняла участие в передаче телеканала SBS Star King, в которой познакомилась с певицей Ли Хо Ëн (이호연), профессиональной исполнительницей народных песен провинции Кёнгидо. После этого она два года занималась под руководством опытной наставницы. Параллельно с этим Сон Со Хи принимала участие в многочисленных телевизионных передачах и концертах. За всё время артистка выпустила несколько музыкальных сборников, песни из которых прозвучали в эфире. Это музыкальные композиции «Любовь. Время года» (사랑, 계절), «Лунный ореол» (달무리), «Песнь о цветущей сливе» (매화타령) и «Одольттоги» (오돌또기).