Всё по новой (9) 그래도 돼

Диалог недели

최윤정(Чхве Юн Чжон): 저기 옥분아, 나 이따 백화점에 교환할 거 있어서 나가는데

Слушай, Ок Пун. Мне надо будет сходить в универмаг поменять кое-что.

나가는 김에 애들 불러내서 점심이나 먹을까? 근처잖아.

Раз так, может позовем ребят и пообедаем вместе? Они же работают рядом.

장옥분(Чан Ок Пун): 그래도 될까? 애들 바쁠 텐데.

А так можно? Они, наверное, заняты.

최윤정(Чхве Юн Чжон): 바빠도 밥은 먹겠지. 밥 시간이 딱 정해져 있는데 뭐.

Ну и что? Им тоже надо покушать. У них же есть обеденный перерыв.

장옥분(Чан Ок Пун): 그럼 그럴까? 진짜로 그래도 돼?

Тогда давай так и сделаем? Можно ведь, правда?

최윤정(Чхве Юн Чжон): 되지, 그럼.

Конечно, можно.





Фраза недели

그래도 돼

[К-рэ-до-двэ]

Можно ведь





Грамматика

그래도 돼 – состоит из 2 частей: наречия 그래도 и 돼. 그래도 – это наречие, которое произошло от глагола 그리하다 «делать так». Наречие 그래도 переводиться как, «однако, даже если делать так». К этому добавлено 돼 от глагола 되다, который означает «становиться», «разрешаться», «дела идут хорошо», со значением «можно». Все вместе 그래도 돼 переводится как «так сделать, можно», «можно ведь». Пользуясь данным выражением, говорящий спрашивает собеседника согласия, разрешение сделать что-то либо еще раз уточняет мнение, предложение собеседника. Если используется без вопросительного знака, то имеет значение «можно».





Внимание

☞ в форме разговорной речи: 그래도 돼?

☞ в форме неофициально-вежливого стиля речи : 그래도 돼요?

☞ в форме официально-вежливого стиля речи : 그래도 됩니까?





Как различать слова 실어 и 싫어?

(Ответ на вопрос от Олега)

☞ 실어 [시러 сиро]: от глагола 싣다 [싣따] «грузить», «садиться», «помещать»

실어 в форме разговорной речи, повелительного наклонения, переводится как «грузи».

☞ 싫어 [시러 сиро]: от прилагательного 싫다 [실타] «не нравиться», «не хотеться». 싫어 в форме разговорной речи, изъявительного наклонения, переводится как «я не хочу», «мне не нравится».

☞ Мне не нравится грузить товар: 나는 짐을 싣는 게 싫어

Мне 나는

не нравится싫어

грузить товар짐을 싣는 게

*짐(товар, вещи)을 싣다 + зависимое существительное것이(сокращенно게) = 짐을 싣는 게 (еще короче можно как 짐을 싣기, 짐 싣기)

*В разговорной речи часто опускается подлежащее:

나는 짐을 싣는 게 싫어 – 짐을 싣는 게 싫어 (짐 싣는 게 싫어, 짐 싣기 싫어)

☞ Я не хочу загружать машину: 나는 차에 짐을 싣는 게 싫어

*Также можно не говорить «я»: 차에 짐을 싣는 게 싫어







