Класс английского языка компании Самчжин (삼진그룹 영어토익반)





Режиссёр: Ли Чжон Пхиль

В ролях: Ко А Сон, Ли Сом, Пак Хе Су

Жанр: драма

На экранах: с 21 октября 2020 г.

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами младше 12 лет





Три подруги Ли Чжа Ëн, Чон Ю На и Сим Бо Рам работают в компании «Самчжин». Это очень способные и талантливые сотрудницы, однако начальство не замечает их стараний. В итоге девушки решают записаться на корпоративные курсы английского языка, чтобы сдать успешно сдать экзамен и получить долгожданное повышение по службе.