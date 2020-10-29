Класс английского языка компании Самчжин (삼진그룹 영어토익반)

Что тревожит режиссёра Пон Чжун Хо. Ч.1
2020-10-29
#Новости шоу-бизнеса l 2020-11-02
Режиссёр: Ли Чжон Пхиль
В ролях: Ко А Сон, Ли Сом, Пак Хе Су
Жанр: драма
На экранах: с 21 октября 2020 г.
Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами младше 12 лет
Три подруги Ли Чжа Ëн, Чон Ю На и Сим Бо Рам работают в компании «Самчжин». Это очень способные и талантливые сотрудницы, однако начальство не замечает их стараний. В итоге девушки решают записаться на корпоративные курсы английского языка, чтобы сдать успешно сдать экзамен и получить долгожданное повышение по службе.
2020-10-29
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