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Класс английского языка компании Самчжин (삼진그룹 영어토익반)

#Новости шоу-бизнеса l 2020-11-02


Режиссёр: Ли Чжон Пхиль

В ролях: Ко А Сон, Ли Сом, Пак Хе Су

Жанр: драма

На экранах: с 21 октября 2020 г.

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами младше 12 лет


Три подруги Ли Чжа Ëн, Чон Ю На и Сим Бо Рам работают в компании «Самчжин». Это очень способные и талантливые сотрудницы, однако начальство не замечает их стараний. В итоге девушки решают записаться на корпоративные курсы английского языка, чтобы сдать успешно сдать экзамен и получить долгожданное повышение по службе.

Класс английского языка компании Самчжин (삼진그룹 영어토익반)
Класс английского языка компании Самчжин (삼진그룹 영어토익반)
Класс английского языка компании Самчжин (삼진그룹 영어토익반)
Класс английского языка компании Самчжин (삼진그룹 영어토익반)
Класс английского языка компании Самчжин (삼진그룹 영어토익반)
Класс английского языка компании Самчжин (삼진그룹 영어토익반)
Класс английского языка компании Самчжин (삼진그룹 영어토익반)
Класс английского языка компании Самчжин (삼진그룹 영어토익반)
Класс английского языка компании Самчжин (삼진그룹 영어토익반)
Класс английского языка компании Самчжин (삼진그룹 영어토익반)
Класс английского языка компании Самчжин (삼진그룹 영어토익반)
Класс английского языка компании Самчжин (삼진그룹 영어토익반)
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