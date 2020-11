Дата рождения: 27 сентября 1998 г.

Южнокорейская певица Ким Хён Со (김형서) родилась 27 сентября 1998 г. в городе Ульсан. Окончила среднюю школу в городе Чханвон провинции Кёнсан-Намдо, затем Пусанский университет иностранных языков. Дебютировала 15 мая 2019 года, представив музыкальный сингл «Мыло» (비누). Позднее, 12 июня 2019 года, представила первый мини-альбом «Справочник для влюблённых» (사랑하는 사람들을 위한 지침서). В декабре того же года приняла участие в записи песни FEVER певца и продюсера JYP Entertainment Пак Чин Ëна (박진영). Является одним из авторов слов к песне «Ещё и ещё» (More & More) группы TWICE (트와이스). В июле 2020 года записала одну из песен альбома RANDOMBOX рэпера ZICO (지코). 23 октября 2020 года приняла участие в съёмках YouTube-канала Workman (워크맨). В общей сложности выпустила один мини-альбом пять синглов.