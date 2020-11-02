Компания Koreel – производитель автоматических промышленных катушек

ⓒ KOREEL

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, которые своими новыми идеями помогают развивать экономику. Сегодня мы познакомим вас с компанией Koreel (코릴), ведущим отечественным производителем автоматических промышленных катушек. У микрофона президент компании г-н О Хён Гю.





Компания была основана в январе 1991 года под названием «Самгук саноп». В то время автоматические промышленные катушки в нашей стране не производились. Все те, что использовались, были иностранного производства, и я решил исправить ситуацию. Тем, кто не знает, что такое катушка, объясню. Представьте себе пылесос с выдвижным шнуром, воздушные и водяные шланги, которые после использования автоматически наматываются на барабан. Такие шланги широко используются в автомастерских. Этот барабан – и есть катушка.





Катушка - это вращающееся устройство, на которое наматывается что-то гибкое, например, электрический шнур или шланг, и разматывается при необходимости. Через барабан подаётся вода, воздух, топливо или электричество. Представьте шнур пылесоса. В старых моделях катушек не было, и электрический шнур нужно было наматывать вручную на корпус после использования пылесоса. Теперь при нажатии кнопки шнур быстро втягивается внутрь корпуса и наматывается там на катушку. Катушки используются в любой автомастерской. Вы, наверное, видели, подвесные барабаны с воздушными шлангами для заполнения автомобильных шин. В аэропорту катушки используются для удобной подачи топлива и электроэнергии к самолётам. Словом, автоматические катушки используются и в бытовых, и в промышленных целях. Сегодня на долю продукции компании Koreel приходится более 65% отечественного рынка катушек. Её продукция экспортируется в 33 страны мира, в том числе, в США, Австралию и Великобританию. Компания получила развитие в период азиатского финансового кризиса в конце 90-х годов, когда цены на импортные катушки повысилось, и это привело к увеличению спроса на более доступную отечественную продукцию. Рост числа клиентов побудил Koreel расширить ассортимент. Нестандартные катушки можно заказать.





ⓒ KOREEL

Одна из наших разработок носит название Alternative Maritime Power, сокращённо AMP – «Альтернативная морская энергетика». После вступления в силу Киотского протокола 1997 года о сокращении выбросов парниковых газов в борьбе с глобальным потеплением климата мы решили разработать системы, которые могли бы контролировать загрязнение окружающей среды. Мы начали разработку системы AMP после того, как увидели густые выхлопные газы из трубы грузового судна, стоявшего на якоре в порту Инчхон. Наша система может снизить выбросы выхлопных газов более чем на 98%.





Когда судно включает дизельный двигатель для выработки электроэнергии, в атмосферу выделяются такие загрязнители как оксиды азота и углерода, а также мелкая пыль. Используя систему AMP, во время стоянки в порту можно не запускать двигатель. Стабильное снабжение электроэнергией с берега обеспечено, несмотря на сильные волны, приливы и отливы. Компания Koreel инвестирует более 6% годового объёма продаж в исследования и разработки. Она создала собственный исследовательский центр, в котором работают семь человек. В компании верят, что без научных исследований нет будущего. Её президент г-н О Хён Гю твёрдо уверен в том, что успешный бизнес на протяжении трёх десятилетий стал возможен благодаря исследованиям и разработкам. В прошлом году объём продаж компании Koreel составил 22 млн долларов. Компания всегда тщательно контролирует качество продукции и осуществляет поставки точно в срок, оправдывая звание ведущего отечественного производителя автоматических катушек.





Сейчас мы разрабатываем устройство для быстрой зарядки аккумуляторов самолётов. В ближайшем будущем электромобили будут доминировать на рынке, поэтому мы разрабатываем продукт для быстрой зарядки. Кроме того, мы разрабатываем устройства для электроснабжения портовых кранов. Наша цель – к 2025 году выйти на годовой объём продаж в размере 100 млн долларов. Сегодня мы поставляем свою продукцию в 33 страны мира, но наша цель – сделать так, чтобы наши катушки использовались по всему миру, и чтобы компания успешно работала ещё много лет.





Компания Koreel успешно превращает кризисы в новые возможности. Она получила быстрое развитие во время азиатского финансового кризиса, а в этом году из-за пандемии COVID-19 её продажи увеличились. Возможно, это связано с тем, что компания заглянула в будущее и своевременно подготовила необходимые технологии. Мы желаем этой успешной компании достичь поставленной цели – стать лидером мирового рынка автоматических промышленных катушек.