Ли Гон Хи уходит, Ли Чжэ Ён открывает «новую эру» Samsung

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25 октября в возрасте 78 лет скончался председатель Samsung Group Ли Гон Хи. Один из лидеров отечественного бизнеса, он превратил Samsung в первоклассный глобальный технологический бренд. С мая 2014 года Ли Гон Хи был прикован к постели, и всё это время фактическое руководство конгломератом осуществляет его сын Ли Чжэ Ён, вице-председатель Samsung Group. Теперь он стал полноправным руководителем. О достижениях покойного Ли Гон Хи и переменах, которые могут ожидать Samsung Group при новом руководителе, расскажет экономический обозреватель Чхве Ён Иль.





Вряд ли можно найти личность, которая оставила бы такой же значительный след в истории южнокорейской экономики как Ли Гон Хи. Под его руководством Samsung Group превратилась в мирового лидера в области полупроводников и мобильных телефонов. На рубеже 21-го века он сказал, что полупроводники - это «рис» эпохи информационных технологий. Под его умелым руководством Samsung стал мировым электронным гигантом. Любая компания мечтает о таком лидере.





В 1987 году, когда умер основатель конгломерата Ли Бён Чхоль, отец Ли Гон Хи, активы Samsung Group составляли около 9 млрд долларов. К концу 2019 года они превысили 700 млрд долларов. Покойный бизнес-магнат вывел Samsung на первое место в мире по производству полупроводников, бытовой электроники и мобильных телефонов. Во многом благодаря ему, Республика Корея стала глобальным центром информационных технологий. С 1992 года Samsung сохраняет лидирующие позиции на мировом рынке динамической оперативной памяти DRAM. Это достижение послужило плацдармом для блестящего успеха серии смартфонов Samsung Galaxy.





Покойный Ли Гон Хи поднял качество продукции Samsung до мирового уровня. За несколько дней до его смерти было объявлено, что в этом году Samsung занял пятое место в мире по ценности бренда в рейтинге международной консалтинговой группы Interbrand,. Бренд Samsung находится в первой десятке достаточно давно, а в этом году он впервые вошёл в первую пятёрку. Все четыре верхние строчки заняли технологические компании США. На первом месте Apple, за ней следуют Amazon, Microsoft и Google. Приятно видеть отечественную компанию в пятёрке лучших.





Ли Гон Хи внёс огромный вклад в экономический рост Республики Корея, но его достижения неоднозначны. Многие отмечают, что он сформировал экономическую систему, сосредоточенную на семейных конгломератах. Он был замешан в скандалах, связанных с непрозрачным управлением и сговором между политикой и бизнесом. Например, в 2008 году Ли Гон Хи допрашивала прокуратура по обвинению в создании незаконных фондов. Его подозревали в попытках ликвидировать профсоюзы в дочерних компаниях и скрыть несчастные случаи на производстве. Новому руководству Samsung Group придётся сначала урегулировать внутренние проблемы, а затем перейти к новому этапу развития конгломерата. Скорее всего, в методах руководства не будет кардинальных перемен, учитывая, что Ли Чжэ Ён и так руководил конгломератом на протяжении последних шести с половиной лет. Но некоторые задачи всё же придётся решать. В процессе изменения структуры собственности компании Ли Чжэ Ёну придётся заплатить налог на наследство, который составляет около 9 млрд долларов. Необходимо также урегулировать ряд юридических вопросов.





Ли Чжэ Ёну предстоят два судебных процесса. Если его признают виновным, ему, возможно, придётся отбыть наказание в тюрьме или заплатить штраф. Каким бы ни было наказание, он должен понести ответственность за то, что сделал. Только пройдя через этот процесс, он сможет избавиться от наследия прошлого, признав свои проступки, а затем шаг за шагом двигаться дальше. Честность и чистота позволят Samsung повысить корпоративную ценность.





Ли Чжэ Ёну необходимо найти новые двигатели роста, помимо полупроводников и смартфонов, и разработать стратегию, которая помогла бы ему укрепить позиции лидера. Новый руководитель уже частично модернизировал бизнес-портфель конгломерата, продав такие непрофильные предприятия как химические и оборонные. Скорее всего, он сконцентрируется на новых направлениях бизнеса, таких как системные полупроводники, сетевое оборудование 5G, искусственный интеллект и биопродукты. Он неоднократно говорил о важности сосуществования и сотрудничества. Samsung Group предоставила технологическую поддержку производителям тест-наборов на COVID-19 и защитных масок как у себя в стране, так и за рубежом. В то время как другие крупные южнокорейские компании сократили набор новых сотрудников, Samsung Group предложила больше рабочих мест. Ли Чжэ Ён считает необходимым делиться опытом и расти вместе с соседями и всем обществом. На прошлой неделе стало известно, что продажи Samsung Electronics составили в третьем квартале этого года 59 млрд долларов. Самый большой объём продаж за всю историю компании объясняется ростом спроса на бытовую электронику и смартфоны в условиях пандемии COVID-19, а также ростом производства полупроводников в связи с американскими санкциями в отношении китайского производителя Huawei. Операционная прибыль Samsung Electronics составила 10 млрд 900 млн долларов, что является лучшим квартальным показателем за последние два года. Достижение заслуживает похвалы, тем более что мировая экономика испытывает трудности из-за пандемии COVID-19 и затяжной торговой войны между США и Китаем. Сильный потенциал Samsung поддерживает отечественную экономику. Вот почему с новым лидером, на котором лежит большая ответственность, связаны большие надежды.