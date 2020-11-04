YouTube-каналы корейских звёзд

Динамика потребительских цен в РК
2020-11-04
# Новости шоу-бизнеса l 2020-11-04
С каждым днём YouTube набирает всё большую популярность в Корее. Не будет преувеличением сказать, что уже сейчас эта платформа составляет конкуренцию телевизионным каналам страны. Естественно, многие корейские звёзды обратили на неё внимание, начав вести собственные каналы на YouTube. О том, какие из них самые популярные - в сегодняшнем выпуске.
2020-11-04
2020-11-04 16:24:03
2020-11-05 12:41:22
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