Актриса Чон Чхи Хён (전지현)

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Актриса родилась в 1981 году в Сеуле и росла в довольно богатой и зажиточной семье. В 1996 году она вслед за своей подругой пошла на кастинг моделей, где ее заметил продюсер и сразу же пригласил на работу. Дебютом актрисы можно считать не какой-то фильм или сериал, а рекламу, первая из которых с ее участием вышла в 1997 году. В 1998 году она впервые появляется в сериале, в 1999 году – фильме, но ни там, ни там особого успеха не добивается. Как об актрисе о ней стали говорить в 1999 году, когда она сыграла одну из главных ролей в сериале «Счастливы вместе», а в 2000 году выходит фильм «История любви» с ее участием, после которого о ней уже стали говорить как о восходящей звезде корейского шоу-бизнеса.