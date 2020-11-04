Рассказ «Ночь, когда убежал омлет» писательницы Юн Го Ын

ⓒ Getty Images Bank

Это случилось осенью, в разгар эпидемии птичьего гриппа. По новостям передавали, что ощущаемая цена на лоток куриных яиц достигла почти десяти тысяч вон. Наборы из яиц теперь продавались в качестве новогодних подарков, а из стандартных меню в кафе бесследно исчезли блюда из яиц. Некоторые люди летели на самолёте через моря, чтобы просто наесться яиц, а кто-то ждал, пока самолёты яйца им привезут. В такой ситуации достать четыре лотка яиц для корпоративного отдыха было невероятной удачей.





AI가 휩쓴 겨울.

뉴스에서는 사람들이 체감하는 계란 한 판의 가격이

거의 만 원에 육박한다고 했다.

설 선물세트로 계란 한 줄이 등장하는가 하면,

대부분의 가정식 백반에 오르던 계란 반찬은

완전히 종적을 감췄다.

어떤 사람들은 단지 계란을 마음껏 먹기 위해서

비행기를 타고 바다를 건너기도 했고,

어떤 사람들은 비행기가 공수해 올 계란을 기다렸다.

이런 상황에서 그 모임이 계란을 네 판이나 협찬 받은 건 대단한 일이었다.









Рассказ писательницы Юн Го Ын «Ночь, когда убежал омлет» был опубликован в 2017 году. Действие произведения происходит во времена, когда куриные яйца были на вес золота из-за птичьего гриппа. Главная героиня произведения – тридцативосьмилетняя женщина по имени Ён Гён, которая работает в рекламной компании «Счастливые люди».









- Как тебе омлет? – спросил У Чжун.

- Омлет? Он спасает от похмелья?

- Я часто делаю омлет. Он воздушный и богат белком. У меня в холодильнике всегда есть яйца. Правда, не сейчас.

По дороге на кухню У Чжун продолжал говорить – о том, что осталось ровно три яйца, о том, что как раз подойдёт восемнадцатисантиметровая сковородка, о том, что болгарский перец он только что видел, а вот ветчина и сыр вряд ли найдутся. После вполне предсказуемого дня Ён Гён ощутила, что в этот момент происходит что-то волнующее и интересное.





“오믈렛 같은 건 어때요?”

“오믈렛은 왜, 오믈렛이 해장에 좋대요?”

“자주 만들어 먹거든요.

부드럽고 단백질이고 계란은 늘 냉장고에 있고, 뭐 요즘엔 아니지만”





그들이 부엌으로 들어가는 동안 우준은 ‘계란이 딱 세 개 남아있더라구요’ 라든지

‘18cm 팬이 딱 좋은데’라든지 ‘햄이나 치즈는 없을 거예요’ 따위의 말을 했다.





우준은 정말 금새 오믈렛을 만들었다.

일단 냄새가 좋았다.





연경은 자신에게 특별한 순간, 사적인 시간,

그러니까 진짜 이벤트가 뚜벅뚜벅 오고 있는 건지도 모른다고 느꼈다









Писательница Юн Го Ын родился в 1980 году в Сеуле. В 2003 году дебютировала и стала лауреатом литературной студенческой премии «Тэсан» с произведением «Пирсинг». Лауреат литературной премии газеты «Хангёрэ» (2008), литературной премии им. Ли Хо Сока (2011), литературной премии им. Ким Ён Ика (2015).