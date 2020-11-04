



Ровно 96 лет назад была изобретена корейская азбука для слепых, позволившая слабовидящим читать и писать на родном языке. До этого события слепые люди зарабатывали на жизнь разными способами: гадали, читали сутры и даже служили при королевском дворе. Последнее привело к появлению незрячих музыкантов на государственной службе. Подробнее о слепых музыкантах в корейской традиционной музыке вы узнаете в нашем выпуске.





Выпуск 488. Слепые музыканты

* Мелодия «Кемён карак тодыри» – Ли Сэ Хван (цитра комунго) и инструментальный ансамбль

* Отрывок из пхансори «Сказание о деве Сим Чхон», в котором прозревает старик Сим – Ким Юль Хи (вокал) / Отрывок из пхансори «Сказание о деве Сим Чхон», в котором прозревают все слепцы мира – Чо Эл Ла (вокал)

* Песня «Чхончхунга» – Ли Хи Ван (вокал)