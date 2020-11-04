Вводится пятиуровневая схема социального дистанцирования

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Правительство Республики Корея приняло решение внести изменения в трёхуровневую схему социального дистанцирования, добавив в неё два дополнительных уровня с целью более эффективного противостояния вирусу COVID-19. Новая схема состоит из следующих уровней: 1; 1,5; 2; 2,5 и 3. Для первого уровня социального дистанцирования суточный прирост заболеваемости в столичном регионе в течение недели не должен превышать 100, а в других регионах – 30 случаев. Уровень 1,5 вводится, если среднесуточный прирост заболеваемости в столичном регионе превысит 100, не достигнув 200 случаев, а в других регионах – 10-30 случаев. Второй уровень вводится, если в столичном регионе будет от 200 до 400, а в других регионах – от 30 до 60 новых случаев за сутки, либо если количество новых случаев по всей стране превысит 300 в сутки. Уровень 2,5 начинает действовать в случае суточного прироста заболеваемости более 400 случаев, а третий уровень – более 800 случаев.

Другими словами, первый уровень считается уровнем повседневного карантина, уровни 1,5-2 – региональной эпидемией, а последующие уровни приравниваются к общенациональной эпидемии. Ношение масок в общественных местах обязательно на всех уровнях социального дистанцирования, при этом начиная с уровня 1,5 ношение масок обязательно на улице при наличии опасных факторов.

Все объекты общественного назначения разделены на 9 типов «приоритетных» и 14 типов «обычных». Новые правила устанавливают детальные требования к карантинным мерам и сводят к минимуму наложение запретов на работу заведений. В правилах также оговорены условия наполняемости школ, проведения массовых, спортивных и религиозных мероприятий. Новая схема социального дистанцирования вступила в силу седьмого ноября.