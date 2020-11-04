Национальному комитету физического спорта РК 100 лет

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3 ноября своё столетие отпраздновал Национальный комитет физического спорта Республики Корея. Праздничная церемония проходила в Олимпийском зале Олимпийского парка в Сеуле с участием председателя комитета Ли Ги Хона, премьер-министра страны Чон Сэ Гюна, представителей правительства и политических партий. Своё видеопоздравление отправил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. Он отметил, что Республика Корея дважды проводила Олимпийские игры, поблагодарив за значительный вклад в развитие олимпийского движения. Премьер-министр Чон Сэ Гюн в своей речи заявил, что будущие задачи спорта – ориентированность на всеобщее счастье и вовлечённость граждан. На мероприятии были представлены семь новых задач на средне- и долгосрочную перспективы. К ним относятся соблюдение прав человека, восстановление народного доверия путём формирования прозрачной системы, улучшение системы тренировок спортсменов национальной сборной, индивидуализация спорта.

Национальный комитет физического спорта был сформирован 13 июля 1920 года. Первым спортивным мероприятием комитета был Всекорейский чемпионат по бейсболу, прошедший в ноябре того же года. Несмотря на то, что в чемпионате принимали участие лишь команды из Сеула, именно это мероприятие положило начало работе комитета. За последние сто лет, на которые пришлись годы колониального режима, войны и разрухи, южнокорейский спорт смог достичь колоссальных успехов. Поворотной точкой стали Олимпийские игры 1988 года в Сеуле. Именно они дали шанс становлению спортивного движения вместе с экономическим чудом на реке Ханган. На Олимпиаде в Сеуле южнокорейская сборная заняла четвёртое место в общем командном зачёте и продолжала входить в десятку сильнейших команд все последующие годы.

Республика Корея смогла улучшить позиции и в традиционно слабых зимних видах спорта: в 2018 году на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане южнокорейская сборная заняла седьмое место в общем командном зачёте.