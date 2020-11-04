Экс-президент РК Ли Мён Бак продолжает отбывать наказание

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2 ноября, в соответствии с решением Верховного суда, бывший президент Республики Корея Ли Мён Бак возвращён в следственный изолятор для отбывания наказания. Он помещён в одиночную камеру. В этом изоляторе бывший глава государства отбыл почти год наказания, пока не был выпущен под залог. В соответствии с законодательной процедурой, после изолятора Ли Мён Бака должны перевести в тюрьму, однако в силу его прежнего статуса, преклонного возраста и состояния здоровья велика вероятность, что экс-президент будет отбывать в изоляторе весь срок. Прощаясь со своими соратниками, Ли Мён Бак заявил, что правду всё равно скрыть не удастся.

В феврале этого года апелляционный суд приговорил бывшего главу государства к 17-ти годам лишения свободы, штрафу в размере 13 млрд вон (11 млн долларов США) и выплате недоимки на сумму 5 млрд 780 млн вон (5 млн долларов) по обвинению в коррупции и превышении полномочий. Обвинения были предъявлены экс-президенту в апреле 2018 года. В частности, Ли Мён Бак обвинялся в присвоении средств компании автомобильных запчастей DAS и получении взятки от компании Samsung Electronics. Подозрения в отношении экс-президента выдвигались ещё в 2007 году во время предвыборной кампании.