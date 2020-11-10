Всё по новой (10) 바람났어

Диалог недели

송가희(Сон Га Хи) : 둘이 충격먹지 말고 잘 들어?

Так, слушайте внимательно, не принимая близко к сердцу.

송나희 이 바보 같은 기집애. 완전 헛똑똑이야 그거.

Сон На Хи, эта простушка, глупая как валенок.

내가 속상해서 진짜.

Боже, я просто в шоке.

송준선(Сон Чжун Сон) : 그러니까 뭐냐고? 답답하게 하지 말고 말을 하라고 말을.

Да что случилось-то? Не тяни кота за хвост, говори уже.

송가희(Сон Га Хи) : 제부 송나희 남편 윤규진 그 새끼 바람났어.

Юн Гю Чжин, наш зять, муж Сон На Хи, изменил ей.





Фраза недели

바람났어

[Па-рам-нас-со]

Изменил ей





Грамматика

바람났어 – от глагола 바람나다 в форме прошедшего времени, разговорной речи, что означает «изменить кого либо», «загулять», «иметь любовника или любовницу» и др. Данное выражение переводится как «он изменил», «он загулял» или «у него появилась любовница» и т. д.





Внимание

☞ в форме разговорной речи: 바람났어

☞ в форме неофициально-вежливого стиля речи : 바람났어요

☞ в форме официально-вежливого стиля речи : 바람났습니다

☞ синонимы : 바람피다, 바람피우다

☞ 바람둥이 : казанова, бабник



