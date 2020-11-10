Расхители гробниц (도굴)





Режиссёр: Пак Чон Бэ

В ролях: Ли Чжэ Хун, Чо У Чжин, Син Хе Сон, Им Вон Хи

Жанр: криминальная драма

На экранах: с 4 ноября 2020 г.

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами младше 12 лет





Организатор музейных выставок Сэ Хи в свободное от работы время подрабатывает оценщиком антиквариата. Во время одной из сделок она встречается с местным расхитителем гробниц по имени Кан Дон Гу и предлагает ему работать на влиятельных и богатых людей. Молодой человек соглашается с предложением. Он берёт в команду лучшего специалиста в Корее по поиску могильных фресок, более известного как профессор Джонс. Третьим участником стал лучший в своём деле копальщик земли по прозвищу Саптари. Втроём они затевают план похитить сокровище, спрятанное на территории сеульского округа Каннам-гу.