Расхители гробниц (도굴)

Ветер в твоем сердце (마음에 부는 바람)
2020-11-10
#Новости шоу-бизнеса l 2020-11-09
Режиссёр: Пак Чон Бэ
В ролях: Ли Чжэ Хун, Чо У Чжин, Син Хе Сон, Им Вон Хи
Жанр: криминальная драма
На экранах: с 4 ноября 2020 г.
Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами младше 12 лет
Организатор музейных выставок Сэ Хи в свободное от работы время подрабатывает оценщиком антиквариата. Во время одной из сделок она встречается с местным расхитителем гробниц по имени Кан Дон Гу и предлагает ему работать на влиятельных и богатых людей. Молодой человек соглашается с предложением. Он берёт в команду лучшего специалиста в Корее по поиску могильных фресок, более известного как профессор Джонс. Третьим участником стал лучший в своём деле копальщик земли по прозвищу Саптари. Втроём они затевают план похитить сокровище, спрятанное на территории сеульского округа Каннам-гу.
2020-11-10
2020-11-09
2020-11-09
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