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Расхители гробниц (도굴)

#Новости шоу-бизнеса l 2020-11-09


Режиссёр: Пак Чон Бэ

В ролях: Ли Чжэ Хун, Чо У Чжин, Син Хе Сон, Им Вон Хи

Жанр: криминальная драма

На экранах: с 4 ноября 2020 г.

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами младше 12 лет


Организатор музейных выставок Сэ Хи в свободное от работы время подрабатывает оценщиком антиквариата. Во время одной из сделок она встречается с местным расхитителем гробниц по имени Кан Дон Гу и предлагает ему работать на влиятельных и богатых людей. Молодой человек соглашается с предложением. Он берёт в команду лучшего специалиста в Корее по поиску могильных фресок, более известного как профессор Джонс. Третьим участником стал лучший в своём деле копальщик земли по прозвищу Саптари. Втроём они затевают план похитить сокровище, спрятанное на территории сеульского округа Каннам-гу.

Расхители гробниц (도굴)
Расхители гробниц (도굴)
Расхители гробниц (도굴)
Расхители гробниц (도굴)
Расхители гробниц (도굴)
Расхители гробниц (도굴)
Расхители гробниц (도굴)
Расхители гробниц (도굴)
Расхители гробниц (도굴)
Расхители гробниц (도굴)
Расхители гробниц (도굴)
Расхители гробниц (도굴)
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