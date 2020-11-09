Первая баллада певицы Хон Чжин Ëн

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Певица Хон Чжин Ëн (홍진영) 2 ноября представила новую работу под названием «Никогда больше» (안돼요). Песня написана в жанре трот и баллад. Основная тема композиции посвящена чувствам девушки после расставания с любимым человеком. По словам Хон Чжин Ëн, исполнение новой песни заметным образом отличается от стиля большинства певцов в жанре трот, к которым относится сама певица. Сложнее всего было исполнять высокие ноты в припеве, - вспоминает артистка. В настоящее время Хон Чжин Ëн является главой продюсерского агентства IMH Entertainment, параллельно с музыкальным творчеством принимает активное участие в съёмках телевизионных передач. Также в планах певицы взять в ученики одного из начинающих сольных исполнителей.