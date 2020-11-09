Новый сингл певца Нам Чжина

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Продюсерское агентство певца Нам Чжина (남진) анонсировало выход его новой песни. Работа, получившая название «Есть ещё порох в пороховницах» (오빠 아직 살아있다) будет представлена в ноябре 2020 года. Это первая песня Нам Чжина за последние два года, она написана в жанре латинской музыки и ориентирована на слушателей мужского пола среднего возраста. Ранее, 28 октября, видеоклип к песне был представлен на платформе YouTube. Это первый в творчестве Нам Чжина видеоклип. В его съёмках приняли участие ряд исполнителей, в числе которых певица Хон Чжин Ëн (홍진영). Нам Чжин дебютировал в 1965 году, представив альбом под названием «Сеульский плейбой» (서울 플레이보이). В этом году артисту исполнилось 75 лет. Сейчас он выступает в качестве наставника в ряде музыкальных передач телеканалов KBS, SBS и MBN.