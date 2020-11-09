Певец Ли Чжок завершил работу над студийным альбомом

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Певец Ли Чжок (이적) 11 ноября представит музыкальный альбом Trace (트레이스). Это первая студийная пластинка артиста за последние семь лет. Заглавный трек альбома получил название «Метание камня» (돌팔매), - сообщили в продюсерском агентстве Music Farm. Песня написана с участием певца Ким Чжин Пхё (김진표), его коллеги по дуэту Panic (패닉). Последняя работа с участием двух исполнителей, альбом Panic 4 (패닉 4), вышла в декабре 2005 года. 46-летний певец дебютировал в 1995 году в составе дуэта Panic. На сегодняшний день это один из основных исполнителей, авторов песен современной эстрады.