Не пропустите новую песню группы MOMOLAND

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Гёрл-группа MOMOLAND (모모랜드) завершила работу над очередным синглом «Готов или нет» (레디올낫). Его релиз запланирован на 17 ноября, – сообщили в продюсерском агентстве MLD Entertainment. Известно, что слова для песни написал популярный певец PSY (싸이). По его словам, он был очень рад возможности сотрудничества с участницами данного музыкального коллектива. MOMOLAND дебютировала в 2016 году. Успех к группе пришёл в 2018 году благодаря песне Bboom Bboom (뿜뿜), вошедшей в третий мини-альбом GREAT! (그레이트!). Последняя музыкальная пластинка вышла 11 июня 2020 года. Это специальный альбом Starry Night из пяти песен.