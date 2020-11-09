Не пропустите новую песню группы MOMOLAND

Ветер в твоем сердце (마음에 부는 바람)
2020-11-10
Гёрл-группа MOMOLAND (모모랜드) завершила работу над очередным синглом «Готов или нет» (레디올낫). Его релиз запланирован на 17 ноября, – сообщили в продюсерском агентстве MLD Entertainment. Известно, что слова для песни написал популярный певец PSY (싸이). По его словам, он был очень рад возможности сотрудничества с участницами данного музыкального коллектива. MOMOLAND дебютировала в 2016 году. Успех к группе пришёл в 2018 году благодаря песне Bboom Bboom (뿜뿜), вошедшей в третий мини-альбом GREAT! (그레이트!). Последняя музыкальная пластинка вышла 11 июня 2020 года. Это специальный альбом Starry Night из пяти песен.
2020-11-10
2020-11-09
2020-11-09
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >