Компания Pablo Air - разработчик решений с применением дронов

© PABLOAIR

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, которые своими новыми идеями помогают развивать экономику. Компания Pablo Air (파블로 항공) занимается разработкой технологий, связанных с применением дронов. У микрофона - её генеральный директор г-н Ким Ён Чжун/





Название Pablo Air отражает стремление создать инновационную и творческую компанию. Его первая часть – имя всемирно известного художника Пабло Пикассо. В настоящий момент мы создаём платформу для операционного и аппаратного обеспечения дронов. В 2018 году в Пхёнчхане проходила зимняя Олимпиада. Тогда американская компания Intel провела Drone Art Show, в котором были задействованы 1.200 дронов. Для меня это послужило толчком к открытию собственного бизнеса в этой области.





В детстве Ким Ён Чжун мечтал стать пилотом самолёта. Поэтому в университете он избрал специальность, связанную с авиацией. Интересуясь авиацией и компьютерами, Ким Ён Чжун решил посвятить себя сфере дронов, обладающей, по его мнению, безграничными возможностями. В действительности мировой рынок дронов постоянно растёт. Помимо военных и развлекательных целей, они могут широко применяться в сфере обеспечения безопасности, наблюдения, перевозок и в других. Наиболее представительной среди них можно назвать логистику. Именно на ней в первую очередь сосредоточилась компания Pablo Air.





© PABLOAIR

Сейчас мы заняты в двух сферах. Это логистика и Drone Art Show. Если говорить подробнее о логистике, то эта область в условиях пандемии COVID-19 активно развивается. По воздуху можно доставлять гораздо больше грузов. На некоторые острова доставка и вовсе невозможна без паромного сообщения. Доставка в такие труднодоступные места занимает до двух суток. Но мы можем сократить доставку до одного часа. Поэтому сейчас мы работаем над созданием логистической платформы с применением дронов. Её планируется запустить к марту 2022 года.





Такие крупные компании как Google и Amazon уже работают над созданием рынка доставки дронами. Спрос на такие услуги начал быстро расти в этом году в связи с пандемией COVID-19. В Республике Корея, где много труднодоступных регионов, работа по налаживанию таких услуг набирает обороты. Признанным лидером является компания Pablo Air. В прошлом году ей удалось совершить доставку дроном на дальнее расстояние от порта Согвипхо на острове Чечжудо до порта Чхончжин на острове Удо. Дрон преодолел 57,5 километров за 1 час 56 минут. Это лучшие показатели в стране.





Можно сказать, что мы являемся лучшими в сфере синхронных полётов дронов. Наша компания получила ряд наград, в том числе от министерства малого, среднего и венчурного бизнеса и командования ВВС. У нас 15 патентов. Девять из них зарегистрированы внутри страны, остальные в США и Канаде. Компаниям, которые занимаются дронами, достаточно сложно регистрировать патенты. Это связано с тем, что профильные технологии часто носят комплексный характер. Но нам удалось достичь такого результата за два года в ходе собственных исследований.





В прошлом году компания Pablo Air экспортировала дроны и платформы для осуществления синхронных полётов на Ближний Восток, в Европу и в Южную Америку. Технологии Pablo Air позволяют одновременно управлять сотнями дронов. В сентябре по заказу фан-клуба BTS компания провела представление, которое привлекло большое внимание. В ближайшее время Pablo Air намерена провести фейерверк-шоу с применением дронов. В отличие от фейерверк-шоу, такие представления безопасны и могут быть весьма разнообразными. Помимо этого, Pablo Air занимается разработкой системы управления беспилотными дронами-такси. Речь идёт о программном обеспечении, цель которого - наладить удобное и безопасное использование услуг беспилотного такси будущего. Эксперты полагают, что первое коммерческое воздушное такси будет запущено в период с 2023 по 2025 год. Ожидается, что не позднее 2035 года рынок воздушного такси расширится. Как только соответствующая промышленная система будет сформирована, мировой рынок авиатакси, составит 660 млрд долларов. Это может произойти в 2040 году.





Пабло Пикассо был не просто инновационным художником для своего времени, но и личностью, часто становившейся объектом обсуждений в обществе. Наша компания стремится не к созданию каких-либо резонансных тем в обществе, а к решению важных социальных проблем. Наша цель - стать лидером на мировом рынке беспилотников. Используя дроны, мы можем создать социальную компанию, способную решать сложные социальные проблемы. Кроме того, наша цель - создать для людей комфортный сервис.





Дроны, созданные изначально в военных целях, сегодня находят новое применение. По значимости для конкурентоспособности страны их сравнивают с полупроводниками. Южнокорейское правительство включило дроны в число восьми ключевых отраслей будущего. В этом году на развитие данной области выделено 82,5 млн долларов. В случае активной помощи правительства и усилий таких компаний как Pablo Air можно надеяться на то, что Республика Корея станет одной из ведущих стран в сфере технологий дронов.