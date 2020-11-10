Приход к власти в США Джо Байдена и южнокорейская экономика

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Кандидат от демократов Джо Байден победил на президентских выборах, став 46-м президентом США. После победы Байдена в американской внешнеэкономической политике ожидаются изменения. Между тем, Байден, как и его предшественник, ставит во главу угла интересы Америки и говорит о необходимости ограничить силу и влияние Китая. Поэтому некоторые аналитики полагают, в южнокорейской экономике, которая зависит от внешней торговли, не произойдёт коренных перемен. О том, к чему южнокорейские деловые круги должны готовиться в эпоху Байдена, мы поговорим с начальником отдела экономических исследований Корейского института экономики и промышленности г-ном Ким Гван Соком.





Уже несколько исследовательских учреждений сообщили о том, что рост американской экономики увеличится примерно на 1%. В этом случае последует увеличение южнокорейского экспорта примерно на 2%, поскольку 14% внешней торговли Сеула приходится на долю США. Отечественная экономика может вырасти на 0,4%. Таким образом, с экономической точки зрения победа Джо Байдена принесёт Республике Корея определённые выгоды. Это связано с тем, что Байден демонстрировал стремление сгладить неопределённость во внешней торговле, в то время как с приходом к власти Дональда Трампа условия торговли с США усложнились, постоянно характеризуясь неопределённостью.





Джо Байден обещает стимулировать экономику за счёт активных бюджетных расходов. Ускорение экономического роста в США будет стимулировать мировую торговлю и принесёт пользу южнокорейской экономике, ориентированной на экспорт. «Эффект Байдена» уже ощущается на мировых финансовых рынках. Когда Джо Байден опередил Дональда Трампа в процессе подсчёта голосов, мировые рынки отреагировали на это ростом, а цены на золото достигли максимальной отметки за последние семь недель. Это объясняется тем, что экономическая программа Байдена значительно отличаются от того, что делал Дональд Трамп. Он вёл пассивную политику, сосредоточившись на снижении налогов и увеличении финансовых расходов. Байден, в свою очередь, пообещал в ближайшие десять лет инвестировать в образование и социальную сферу 3 трлн 400 млрд долларов. Кроме того, он настроен более лояльно к свободной торговле. Правда, Байден, скорее всего, будет стараться держать Китай под контролем, как это делал Трамп. Соответственно, Сеул может оказаться в сложной ситуации, и ему придётся выбирать между США и Китаем.





В период президентства Байдена ожидаются изменения в отношениях с союзниками США. При Трампе были некоторые разногласия с Республикой Корея и странами Европы. Трамп требовал от Сеула увеличения доли в расходах на содержание американского военного контингента и угрожал его выводом с Корейского полуострова. Байден намерен сначала укрепить сотрудничество с союзниками, а потом надавить на Китай. Такая политика может создать условия для улучшения отношений Республики Корея с Японией и странами Европы. Однако есть вероятность потерять возможности на китайском рынке. В этом случае придётся искать другие страны для размещения производства. Сеулу в любом случае придётся диверсифицировать экспортные рынки.





Джо Байден проявляет открытость к вопросам экологии. Так, 4 ноября он написал в Twitter: «Сегодня администрация Трампа официально вышла из Парижского соглашения по климату. И ровно через 77 дней к нему вернётся администрация Байдена». Именно такое количество дней осталось до 20 января, дня инаугурации следующего президента США. Байден пообещал инвестировать к 2035 году 2 трлн долларов в электромобили и чистую энергию. Ожидается, что этот план принесёт пользу южнокорейским производителям батарей и экологически чистых автомобилей. Между тем, Байден намерен ужесточить политику в отношении Северной Кореи.





Северокорейская политика США может измениться. Особенно это касается переговоров по денуклеаризации. Геополитические риски окажут отрицательное влияние на экономику. Дональд Трамп - единственный президент США, создавший структуру близких отношений с Пхеньяном. Байден настроен немного иначе. Поэтому возможны заминки в ядерных переговорах. В этом случае геополитические риски вырастут. Такое положение дел может стать причиной снижения кредитных рейтингов Республики Корея.





Итак, Джо Байден находится в непростой ситуации. Неизвестно, сможет ли он решить проблемы американской экономики, пострадавшей от пандемии COVID-19. Прежде всего, он столкнётся с трудностями в процессе стимулирования экономики. Тем не менее, многие эксперты ожидают, что экономическая политика Байдена будет более предсказуемой, чем политика Трампа. Оптимисты говорят, что коммерциализация вакцин против COVID-19 и своевременные меры стимулирования экономики США вернут мировую экономику в нужное русло. Сеулу необходимо срочно подготовиться к эре Байдена и сформулировать меры, которые помогут справиться с неопределённостью на рынке.



