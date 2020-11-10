Ветер в твоем сердце (마음에 부는 바람)





Видео оператор Рёске по приглашению своего друга приезжает на северный японский остров Хоккайдо для проведения съемок, когда совершенно неожиданно встречает Харуку, - свою первую любовь и первую девушку, с которой они встречались еще в школе. Они расстались 23 года, и сейчас, спустя 23 года, их встреча неожиданна, но полна необъяснимых чувств. И прекрасная любовь снова охватывает их сердца, как когда-то 23 года назад…