Ветер в твоем сердце (마음에 부는 바람)
2020-11-10
#Пять минут о кино l 2020-11-10
Видео оператор Рёске по приглашению своего друга приезжает на северный японский остров Хоккайдо для проведения съемок, когда совершенно неожиданно встречает Харуку, - свою первую любовь и первую девушку, с которой они встречались еще в школе. Они расстались 23 года, и сейчас, спустя 23 года, их встреча неожиданна, но полна необъяснимых чувств. И прекрасная любовь снова охватывает их сердца, как когда-то 23 года назад…
2020-11-10
2020-11-09
2020-11-09
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