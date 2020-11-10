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Дата рождения: 16 января 1979 г.

Рост: 180 см

Вес: 72 кг

Дебют: пьеса «Последнее объятье» (마지막 포옹), 1999 г.





Актёр Чо У Чжин (조우진) родился 16 января 1979 г. в городе Тэгу. Окончил театральное отделение Сеульского университета искусств. Дебютировал в 1999 г., приняв участие в пьесе «Последнее объятье» (마지막 포옹). Начиная с этого времени принимал участие в постановках спектаклей и мюзиклов. С 2009 года снимается в корейских сериалах и фильмах. Особый успех получил в 2015 году после съёмок в фильме «Махинаторы» (내부자들). В общей сложности снялся в 26 кинокартинах, четыре из которых вышли на экраны в 2020 году. Наиболее популярные фильмы с участием актёра это «Стальной дождь» (강철비), «Дефолт (국가부도의 날) и «Битва при Фенудоне» (봉오동 전투). Чо У Чжин также снялся 22 сериалах. Последний «Мистер Саншайн» (미스터 션샤인) вышел в 2018 году.