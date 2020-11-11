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Актёрская карьера Пэ Су Чжи и Со Хён Чжин

# Новости шоу-бизнеса l 2020-11-11

Сеул сегодня

ⓒ YONHAP News, ⓒ MANAGEMENT SOOP

Как сложилась судьба двух актрис из продюсерского агентства SOOP Entertainment – Пэ Су Чжи (배수지) и Со Хён Чжин (서현진). Обо всём этом подробнее в сегодняшнем выпуске.

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