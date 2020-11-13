Модель и актер Сергей Ан. Часть 1.
2020-11-13
#Мелодии Кореи l 2020-11-11
О корейской традиционной музыке давно сложился стереотип, который пытаются разбить современные молодые музыканты. Они пытаются показать, что традиционные мелодии – это не обязательно медленная и сложная для восприятия музыка. Всё чаще можно услышать экспериментальные композиции на основе народных напевов, под которые можно даже танцевать в клубах. Познакомиться с такой музыкой вы сможете в нашем выпуске.
Выпуск 489. Традиционная музыка в исполнении молодых музыкантов
* Песня «Тигр идёт» – Группа «Ли Наль Чхи бэнд»
* Песня «Чунтхарён» – Ким Юль Хи (вокал), группа «Но Сон Тхэк и Soul Sauce»
* Песня «Ночжа ночжа» – Группа «Актан кванчхиль»
2020-11-13
2020-11-13
2020-11-11
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