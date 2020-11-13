



О корейской традиционной музыке давно сложился стереотип, который пытаются разбить современные молодые музыканты. Они пытаются показать, что традиционные мелодии – это не обязательно медленная и сложная для восприятия музыка. Всё чаще можно услышать экспериментальные композиции на основе народных напевов, под которые можно даже танцевать в клубах. Познакомиться с такой музыкой вы сможете в нашем выпуске.





Выпуск 489. Традиционная музыка в исполнении молодых музыкантов

* Песня «Тигр идёт» – Группа «Ли Наль Чхи бэнд»

* Песня «Чунтхарён» – Ким Юль Хи (вокал), группа «Но Сон Тхэк и Soul Sauce»

* Песня «Ночжа ночжа» – Группа «Актан кванчхиль»