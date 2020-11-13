Пхеньян усиливает критику в адрес Сеула

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Южнокорейский госслужащий был застрелен северокорейскими военными в Жёлтом море 22 сентября. Три дня спустя Северная Корея извинилась за инцидент и объяснила, что южнокорейский гражданин незаконно пересёк границу, затем попытался бежать, потому и был застрелен. 30 октября Пхеньян заявил, что южнокорейский гражданин незаконно пересёк границу и отказался отвечать на вопросы. А на днях Пхеньян обрушился с резкой критикой на Сеул. ЦТАК опубликовал комментарии под заголовком «Конфронтационный акт консерваторов может привести к ещё бóльшим несчастьям», в котором северокорейские власти жёстко осудили южнокорейскую оппозицию за «социальную неразбериху», цель которой – «помешать двум Кореям урегулировать разногласия». С подробностями – политический обозреватель Ли Чжон Хун.