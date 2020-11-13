Права женщин в КНДР

ⓒ KBS

В соответствии со статьёй 2 Всеобщей декларации прав человека, каждый человек имеет право на все права и свободы, изложенные в этой Декларации, без какого-либо различия, включая пол. В частности, во всём мире постоянно обсуждается вопрос о правах женщин. В Северной Корее есть институциональная основа для признания женщин независимыми личностями, а не подчинёнными кому-либо. Коммунистическая страна давно приняла закон, направленный на продвижение гендерного равенства, и создала различные правовые системы, гарантирующие права женщин. Более подробно об этом расскажет адвокат О Хён Чжон.