Северокорейская политика новой администрации США

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Предстоящая смена власти в США может стать важным поворотным моментом в ситуации на Корейском полуострове. Ожидается, что демократ Джо Байден откажется от политики нынешнего президента Дональда Трампа по решению северокорейской ядерной проблемы «сверху вниз». Скорее всего, он примет стратегию «снизу вверх», при которой сначала проводятся рабочие переговоры, затем встречи на высоком уровне и лишь потом переговоры на высшем уровне. В этой связи может потребоваться некоторое время, прежде чем произойдут какие-либо улучшения в северокорейско-американских отношениях. Ситуацию комментирует политический обозреватель г-жа Ли Сын Вон.