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6 ноября возобновились поездки южнокорейских граждан в пограничный пункт Пханмунчжом. Они не осуществлялись более года из-за вспышек африканской чумы свиней и COVID-19. О значении этого места для межкорейских отношений расскажет доктор Пон Ён Сик из Института северокорейских исследований Университета Ёнсэ.