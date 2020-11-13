Модель и актер Сергей Ан. Часть 1.
2020-11-13
#Сближаясь с Севером l 2020-11-12
6 ноября возобновились поездки южнокорейских граждан в пограничный пункт Пханмунчжом. Они не осуществлялись более года из-за вспышек африканской чумы свиней и COVID-19. О значении этого места для межкорейских отношений расскажет доктор Пон Ён Сик из Института северокорейских исследований Университета Ёнсэ.
2020-11-13
2020-11-13
2020-11-11
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >