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Пограничный пункт Пханмунчжом

#Сближаясь с Севером l 2020-11-12

На пути к воссоединению

ⓒ YONHAP News

6 ноября возобновились поездки южнокорейских граждан в пограничный пункт Пханмунчжом. Они не осуществлялись более года из-за вспышек африканской чумы свиней и COVID-19. О значении этого места для межкорейских отношений расскажет доктор Пон Ён Сик из Института северокорейских исследований Университета Ёнсэ.

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