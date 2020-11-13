Модель и актер Сергей Ан. Часть 1.
2020-11-13
#Листая журнал Koreana l 2020-11-12
Служба доставки: лицевая и оборотная сторона процветающей индустрии ГЛАВНАЯ ТЕМА НОМЕРА 2
Один день из жизни рыцаря доставки. Ч.1
Светофор на оживлённом перекрёстке. Как только загорается зелёный, ещё до того как стартуют машины, с бешеной скоростью с места срываются десятки мотоциклов. Такие сцены можно увидеть в любом крупном корейском городе. В Корее в индустрии доставки заняты десятки тысяч человек. Но оборотная сторона удобства клиентов — это ужасные условия труда курьеров, остающиеся нерешённой проблемой общества.
До своего дебюта в литературе я развозил еду в офисном квартале Сеула. Ещё работал доставщиком в китайском ресторане в увеселительном квартале и в пиццерии в жилом районе. И даже когда недолго жил в Лондоне, доставлял японскую еду. Так что могу похвастаться тем, что я курьер «с зарубежным опытом». Но в Корее, сверхдержаве в сфере доставки, зарубежный опыт никому не нужен. Потому что это в Англии курьер — достойная профессия, а в Корее — всего лишь подработка. А теперь — рассказ об одном дне из моей жизни доставщика.
Дилемма
— Длинноволосый-то из соседней лавки попал в больницу из-за ДТП, слышал?
Пока я готовлюсь к очередному рабочему дню, с расстроенным лицом говорит босс. Длинноволосый был настоящим профи. Когда я сталкивался с ним на улице, он выглядел как успешный гонщик. Ходили слухи, что он страдал из-за недавней неудачи на любовном фронте, а теперь ещё и это. Правду говорят: курьеру, как хирургу, как финансовому аналитику или пилоту, нельзя терять бдительности, нужно всегда быть настороже. Отвлёкся на секунду — и вот ты уже лежишь, распростёршись на асфальте.
Во время доставки иногда даже в летнюю жару вдруг чувствуешь, что по спине пробегает холодок — когда видишь криво стоящие на обочине мотоциклы. Потому что они не припаркованы. Присмотревшись, обнаруживаешь искривлённые спицы колеса или жуткую царапину на боковине — после аварии ездока увезли в больницу, а байк оттащили на обочину, чтобы он не мешал движению. Аварии с доставщиками происходят то и дело. Если перестаёшь видеть человека, с которым часто пересекался, значит он попал в аварию или погиб.
— Вот и тебе тоже надо нестись прямо как на пожар? Так и будешь носиться как сумасшедший?
Босса беспокоит мой стиль вождения.
— Ничего. Мне терять нечего.
— Молчи уж. Я тебя потерять не могу. Так что поаккуратнее там!
В его словах сквозит теплота, но в то же время они проникнуты холодным реализмом.
Чтобы гонять с доставкой на мотоцикле, достаточно иметь права и не иметь страха. В зависимости от того, со сколькими заказами удаётся справиться, можно получать весьма неплохой доход, плюс нет необходимости страдать от стресса из-за жёсткой корпоративной культуры или старикана-начальника, как в обычной фирме. Но всё равно найти курьера не легко. Поэтому что эта работа сопряжена с риском. На дорогах слишком много идиотов, и в Корее, где можно запросто получить права, нужно быть всегда быть готовым к тому, что в любой момент в тебя может влететь какой-нибудь «чайник».
Курьерам приходится всё время давить на газ, мирясь с опасностью, чтобы быстрее доставить и больше заработать. Аварии с мотоциклами происходят по той же причине, что и случайные смерти на дороге, когда лось или кошка попадает под колеса. К сожалению, многие мотоциклисты верят, что их железные кони быстрее автомобилей. Но это обманчивое ощущение, возникающее из-за размера: мотоциклы более юркие, но отнюдь не быстрее машин. И отнюдь не мощнее. Но доставка с соблюдением мер безопасности и скоростного режима означает потерю в деньгах, поэтому снизить скорость невозможно. Единственный выход из этой опасной дилеммы — это сорвать джекпот. Я могу поспорить, что почти все доставщики таскают с собой в кармане заветный лотерейный билет.
Пак Сан писатель
Полный текст статьи «Один день из жизни рыцаря доставки»
출처: Корейский Фонд, журнал Koreana (Осень, 2020)
*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.
2020-11-13
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