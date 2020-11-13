Количество занятого населения в РК продолжает сокращаться

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В октябре в РК численность занятого населения составила 27 млн 88 тыс. человек. Это на 421 тыс. человек меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такое снижение показателя является максимальным за последние шесть месяцев. Такие данные приводятся в докладе Национального статистического управления от 11 ноября. Спад показателя отмечается на протяжении последних восьми месяцев. В последний раз такое длительное сокращение численности занятого населения наблюдалось в 2009 году сразу после мирового финансового кризиса.

Наибольшее сокращение рабочих мест отмечается в ресторанном и гостиничном бизнесе (227 тыс.), в оптово-розничной торговле (188 тыс.), в сфере образования и услуг (103 тыс.). Эти сферы напрямую зависят от контактного общения с клиентами. Количество занятого населения сократилось и в сфере производства (98 тыс.) из-за снижения объёмов экспорта трейлеров и металлических изделий.

Число безработных уже второй месяц подряд превышает 1 млн человек: уровень безработицы вырос на 0,7%, составив 3,7%. От сокращения занятости больше всего пострадали корейцы в возрасте от 15 до 29 лет. Количество занятого населения в этой возрастной группе сократилось на 250 тыс. человек. Снижение занятости наблюдается и в других возрастных группах за исключением людей старше 60 лет: в этой категории количество занятого населения выросло на 375 тыс. человек.

Вице-премьер РК Хон Нам Ги отметил, что правительство тщательно следит за развитием ситуации на рынке труда, а также прилагает усилия для стабилизации рынка и активизации внутреннего потребления и экспорта. Тем не менее, пока возможные повторные вспышки заболевания COVID-19 являются непредсказуемым фактором риска.