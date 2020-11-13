Политика Джо Байдена в отношении Корейского полуострова

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Победитель на президентских выборах в США Джо Байден будет проводить иную политику в отношении Корейского полуострова. Такого мнения придерживаются многие эксперты, сравнивая Байдена с нынешним президентом США Дональдом Трампом. Предполагается, что следующий глава Белого дома не пойдёт на сближение с КНДР по принципу «сверху вниз», как это делает его предшественник, а будет стремиться к постепенному, ощутимому прогрессу. Давление на Север очевидно будет усилено, а двустороннее общение начнётся поэтапно с рабочих переговоров. Скорее всего, Джо Байден не выберет политику стратегического терпения, которой придерживался его однопартиец и экс-президент США Барак Обама, поскольку с тех пор КНДР смогла нарастить ракетный потенциал, а также значительно возросло влияние Китая. Кроме того, время показало, что политика стратегического терпения не принесла нужных результатов.

Что касается альянса Сеула и Вашингтона, то Джо Байден неоднократно указывал на важность союзов. Можно предположить, что он уделит больше внимания укреплению союзнических отношений с РК, отодвинув на второй план вопрос распределения расходов на оборону. В торговых отношениях с Китаем следующий президент США может проводить даже ещё более жёсткую политику по сравнению с Дональдом Трампом, однако, возможно, не будет принуждать союзников сделать выбор между Китаем и США. Тем не менее, некоторые эксперты склоняются к обратному мнению, поскольку сейчас отношения между Вашингтоном и Пекином стали гораздо напряжённее.

Высока вероятность, что президенту РК Мун Чжэ Ину придётся скорректировать свою политику по установлению мира на Корейском полуострове и планы о заключении соглашения о прекращении Корейской войны. Эксперты сходятся во мнении, что с приходом к власти Джо Байдена развитие отношений между Вашингтоном и Пхеньяном замедлится. Очевидно, что и Сеул должен скорректировать свои планы и стратегии в соответствии с работой нового правительства США.