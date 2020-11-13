Приход к власти Джо Байдена и экономика РК

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Приход к власти в США Джо Байдена может принести РК как плюсы, так и минусы. Одним из самых значимых отличий торговой политики Байдена является многосторонний подход в развитии отношений. В отличие от нынешнего лидера США Дональда Трампа, который придерживается политики обособленности или сотрудничества в двустороннем формате, Байден намерен развивать многостороннее сотрудничество. Пока говорить о преимуществах такого подхода преждевременно. Эксперты прогнозируют, что правительство Байдена продолжит оказывать давление на Китай по торговым вопросам, хотя, возможно, и с меньшей силой. Если часть вопросов удастся уладить, а Китай согласится принять некоторые требования США, то напряжённые отношения между Вашингтоном и Пекином ослабятся, что положительно повлияет и на южнокорейскую экономику и освободит от необходимости выбора приоритетного торгового партнёра. Между тем, ужесточение условий инвестиционного рынка может, наоборот, стать бременем для экономики РК. Внимание привлекает и возможность повторного вступления США в Транстихоокеанское партнёрство на условиях ужесточения тарифов относительно экологии, инвестиций, автомобильной и сталелитейной промышленностей.

Эксперты предполагают, что с приходом к власти Джо Байдена пострадает строительная отрасль и нефтехимические предприятия РК, поскольку следующий глава США намерен инвестировать 2 трлн долларов в зелёную энергетику. При этом для отрасли возобновляемой энергетики такая политика США станет, наоборот, преимуществом.