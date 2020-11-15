Всё по новой (11) 모른 척해줘

Диалог недели

송나희(Сон На Хи) : 엄마 이제 마음 추스렸어.

Мама только успокоилась.

좀만 더 있다가 상황 봐서 내가 얘기할게 엄마 아버지한테.

Чуть позже я сама все расскажу ей и папе.

그러니까 그때까지만 좀 모른 척해줘, 오빠.

Так что, до того момента, не говори им ничего, пожалуйста.

송준선(Сон Чжун Сон) : 알았는데 어떻게 모른 척하냐?

Мне же теперь все известно, как я могу сделать вид, что ничего не знаю?





Фраза недели

모른 척해줘

[Мо-рын-чхок-хэ-чжо]

Не говори ничего





Грамматика

모른 от глагола 모르다, который означает «не знать», «не понять», «не иметь знаний, опыта» и т. д. в форме причастия с помощью окончания -ㄴ. Окончание -ㄴ дает слову функцию прилагательного и указывает состояние настоящего времени. Далее идет 척해줘 от вспомогательного глагола 척하다, который означает «делать вид», «делать так, чтобы оно выглядело правдоподобно» и в форме повелительного наклонения и разговорной речи, и в конце еще добавлена глагольная конструкция 아/어 주다. Конструкцию 아/어 주다 используем с уважением, поэтому в переводе добавляем «пожалуйста». В связи с этим, 척해줘 переводится «сделай какой-либо вид, пожалуйста» – в форме повелительного наклонения, но близко к просьбе. Все вместе получается 모른 척해줘, что переводится как «пожалуйста, сделай вид, что ты ничего не знаешь».





Внимание

☞ в форме разговорной речи: 모른 척해줘

☞ в форме неофициально-вежливого стиля речи : 모른 척해주세요

☞ в форме официально-вежливого стиля речи : 모른 척해주십시오



