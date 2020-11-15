Full Dive Technology и её тактильные перчатки для виртуальной реальности

ⓒ Full Dive technology Co., LTD

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, которые своими новыми идеями помогают развивать экономику. Сегодня мы познакомим вас с компанией Full Dive Technology (풀다이브 테크놀러지), разработчиком тактильных перчаток для виртуальной реальности. У микрофона - генеральный директор компании г-н Ли Хён Чжун.





Компания Full Dive Technology основана в июне 2016 года. В то время на рынке начали появляться налобные дисплеи, которые обычно используются в виртуальной реальности, но они отображали только визуальные и слуховые ощущения. Я решил создать компанию, производящую более совершенное оборудование, в надежде, что эта отрасль продолжит развиваться. Сегодня каждый день по всему миру выпускаются тысячи различных игр на основе виртуальной реальности, в том числе, для смартфонов. Вот почему в игровой индустрии сложно создать так называемый «убийственный контент». Что касается аппаратного обеспечения, то для его производства может потребоваться время, но оно может быть использовано в самых разных областях, включая медицину, образование и обучение. Я решил создавать высокотехнологичное оборудование, и вначале мне было довольно сложно.





ⓒ Full Dive technology Co., LTD

В Республике Корея имеются лишь несколько компаний-производителей продукции на основе виртуальной реальности. Full Dive Technology определённо выделяется среди них, потому что она предназначена для разработки именно оборудования, а не программного обеспечения. В настоящее время компания сконцентрировала все силы на тактильных перчатках, которые, помимо визуального и слухового восприятия, привносят реалистичность в виртуальную и дополненную реальность, чтобы сделать взаимодействие с пользователем более захватывающим. Тактильные перчатки используются также для обучения, экспериментов и практики. Они привлекли особое внимание в эпоху COVID-19, когда появилось социальное дистанцирование, получили развитие удалённая работа и онлайн-обучение. После вспышки COVID-19 произошёл переход к гибридной модели, которая отличается сочетанием офисной и домашней работы. Компания Full Dive Technology заполняет пробел между различными областями. Перчатки, которые она разработала и производит, могут создавать ощущение осязания в виртуальной реальности, хотя и в ограниченной степени. Другими словами, тактильные перчатки позволяют пользователям «прикасаться» к миру виртуальной реальности. Эта технология полезна в образовательных целях, в частности, для обучения солдат и пожарных.





Ощущение мира виртуальной реальности с помощью пяти органов чувств, включая осязание, заставит пользователей почувствовать себя так, как будто они находятся в реальном мире. Я думаю, что тактильные технологии могут обогатить опыт пользователей виртуальной реальности, обеспечивая более глубокое погружение. Используя эту технологию, многие отрасли могут внедрить новую гибридную экономическую систему. Даже те, кто работает в производственном секторе, могут управлять станками из дома. Наши тактильные перчатки очень точны. Они реагируют даже на лёгкое дрожание пальца.





Тактильная технология позволяет пользователям ощущать объём, жёсткость, боль и силу обратной связи в виртуальной реальности. Силовая обратная связь - это способность виртуального объекта отталкиваться от пальцев пользователя. Full Dive Technology способна обеспечить все эти ощущения, в то время как её зарубежные конкуренты в основном предлагают одно или два. Множество тактильных ощущений может создать впечатления от виртуальной реальности с высоким уровнем погружения.





Наш продукт может обеспечивать обратную связь с помощью силы, которая является имитацией реального физического прикосновения. Может появиться ощущение захвата виртуальных объектов, которых на самом деле не существует физически. Тактильные перчатки также могут вызывать чувство боли и щекотки. Кроме того, пользователи могут почувствовать текстуру поверхности вещи. Обычно текстуру можно почувствовать по раздражителю трения, но наша технология позволяет пользователям ощущать её, когда они просто касаются предмета.





Благодаря своей надёжной технологии, компания получила 16 патентов и привлекла инвестиции из-за рубежа. Тем не менее, вести бизнес по-прежнему сложно, поскольку отечественный рынок виртуальной реальности пока недостаточно развит. Тем не менее, Full Dive Technology изо всех сил пытается удержаться на плаву. Республика Корея является сильным игроком в области полупроводников. Хочется надеяться, что в 2025 году она также станет лидером на мировом рынке аккумуляторных батарей для электромобилей и на рынке виртуальной реальности, а Full Dive Technology будет играть ключевую роль в этом процессе.