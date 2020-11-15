Всеобъемлющее региональное экономическое партнёрство и южнокорейская экономика

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15 ноября президент Республики Корея Мун Чжэ Ин поставил свою подпись под соглашением о всеобъемлющем региональном экономическом партнёрстве (ВРЭП). Подписание состоялось в ходе саммита лидеров 15-ти стран-участниц соглашения, который прошёл в формате видеоконференции. Кроме десяти стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), это Республика Корея, Китай, Япония, Австралия и Новая Зеландия. На первом этапе в переговорах по подготовке документа участвовала Индия, но она решила не присоединяться к соглашению из-за опасений по поводу своего торгового дефицита. Однако и без Индии это крупнейшее в мире соглашение о свободной торговле охватывает треть населения Земного шара с общим объёмом торговли, превышающим 10 триллионов долларов. Ожидается, что у южнокорейской экономики появятся новые возможности. Более подробно об этом - директор Института глобальной экономики г-н Ким Дэ Хо.





В Европе и Америке достаточно давно существуют союзы стран, объединённые принципом свободной торговли, но в Азии их до сих пор практически не было. Создание ВРЭП подтолкнёт его участников к тому, чтобы занять лидирующее положение на мировой арене за счёт свободной торговли. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин проводит «Новую южную политику», направленную на укрепление связей с АСЕАН и другими странами Азии к юго-западу от Корейского полуострова. При этом со многими из них, в частности, с Вьетнамом, Малайзией и Таиландом, заключены соглашения о свободной торговле. Но теперь страны, входящие в крупный экономический блок, смогут значительно увеличить свою торговую территорию. Такой шанс появится и у Республики Корея.





В США приходит к власти новая администрация, но мировая экономика ещё долго будет испытывать последствия торгового протекционизма. В этой ситуации ВРЭП, крупнейшее в мире соглашение о свободной торговле, привлекает внимание. Его участники выиграют от снижения тарифов, а товары, произведённые в странах ВРЭП, будут облагаться льготными тарифами. Следовательно, южнокорейские производственные базы в этих странах будут иметь конкурентное преимущество. Кроме того, становится возможен экспорт в целый ряд стран без торговых барьеров. По данным Корейского института экономических исследований, вступление ВРЭП в силу добавит в среднем 1,1% к южнокорейскому ВВП и 1 млрд 100 млн долларов к благосостоянию потребителей. Более того, появляется основа для заключения трёхстороннего соглашения о свободной торговле между Республикой Корея, Китаем и Японией, поскольку все три страны присоединились к ВРЭП. Ранее Сеул подписал соглашения о свободной торговле со всеми членами-участницами ВРЭП, за исключением Японии. Теперь эти две страны объединятся в рамках единой зоны свободной торговли.





Благодаря соглашению о ВРЭП южнокорейскую продукцию можно будет экспортировать в Японию по более низким тарифам, а Японии будет легче получить доступ на южнокорейский рынок. Это активизирует торговлю между двумя странами, хотя эффект может быть не таким большим, как от двустороннего соглашения о свободной торговле. Республика Корея менее конкурентоспособна, чем Япония, в ряде наименований деталей и оборудования. Следовательно, импорт этих товаров из Японии может оказаться невыгодным. Кроме того, некоторые японские продукты сельского хозяйства и рыболовства имеют высокую конкурентоспособность. При экспорте южнокорейских товаров в Японию необходимо преодолевать нетарифные барьеры. Японцы неохотно покупают корейскую продукцию. Так, продажи в Японии автомобилей южнокорейского производства крайне низки. С другой стороны, японские товары, если они начнут поступать в Республику Корея без тарифов или по низким тарифам, могут доминировать на местном рынке благодаря своей ценовой конкурентоспособности. Сеулу следует подготовиться к мерам по устранению нетарифных барьеров.





Итак, вступление ВРЭП в полную силу будет иметь как положительные, так и отрицательные последствия для Сеула. Есть опасения, что могут пострадать относительно неконкурентоспособные отрасли сельского хозяйства и рыболовства. Другая проблема заключается в том, что ВРЭП, по сути, сейчас возглавляет Китай. Возможен конфликт интересов между ВРЭП и торговой политикой избранного президента США Джо Байдена. Вашингтон может быть недоволен тем, что его союзник сближается с Китаем. Многие эксперты опасаются, что Республика Корея может отдалиться от США в процессе сближения с Китаем. Если новое правительство Байдена окажет давление на Сеул, ему будет сложно найти баланс между Вашингтоном и Пекином.





Республике Корея придётся выбирать между Китаем и США. Многие другие страны находятся в аналогичной ситуации. Пока две мировые сверхдержавы ведут битву за гегемонию, южнокорейским производителям не остаётся ничего другого, кроме как повысить конкурентоспособность своей продукции. Если южнокорейские товары понравятся зарубежным потребителям, Республика Корея может стать центром мировой торговли и экономики, независимо от идеологии. Именно на повышении промышленной и технологической конкурентоспособности и должна быть сосредоточена политика правительства.





Республика Корея, подписавшая соглашение о всеобъемлющем региональном экономическом партнёрстве, должна подумать, как отреагировать на возможную просьбу Вашингтона о присоединении к Транстихоокеанскому партнёрству. Многие эксперты советуют Сеулу пересмотреть свою роль в соперничестве США и Китая. Они отмечают возможность углубления экономической зависимости от Китая, поскольку запуск ВРЭП может означать, что азиатская экономика будет реорганизована таким образом, чтобы усилить влияние Китая. Республика Корея стоит перед серьёзной проблемой. В этой ситуации частный и государственный секторы должны объединить усилия, чтобы найти наилучшее решение.