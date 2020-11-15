День моей смерти (내가 죽던 날)

Всё по новой (11) 모른 척해줘
2020-11-15
#Новости шоу-бизнеса l 2020-11-16
Режиссёр: Пак Чи Ван
В ролях: Ким Хе Су, Ли Чжон Ын, Но Чжон Ый
Жанр: драма
На экранах: с 12 ноября 2020 г.
Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами младше 12 лет
Детектив Хён Су находится в отпуске в связи с временным отстранением от должности. После продолжительного перерыва женщина получает задание завершить дело о пропаже девушки, покончившей жизнь самоубийством. Сэ Чжин, так звали погибшую, спрыгнула со скалы на одном из островов, оставив после себя лишь предсмертную записку. Хён Су, несмотря на приказ «сверху» о скорейшем завершении дела, пытается найти ключ к разгадке данного инцидента.
2020-11-15
2020-11-15
2020-11-14
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