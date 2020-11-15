Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

День моей смерти (내가 죽던 날)

#Новости шоу-бизнеса l 2020-11-16


Режиссёр: Пак Чи Ван

В ролях: Ким Хе Су, Ли Чжон Ын, Но Чжон Ый

Жанр: драма

На экранах: с 12 ноября 2020 г.

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами младше 12 лет


Детектив Хён Су находится в отпуске в связи с временным отстранением от должности. После продолжительного перерыва женщина получает задание завершить дело о пропаже девушки, покончившей жизнь самоубийством. Сэ Чжин, так звали погибшую, спрыгнула со скалы на одном из островов, оставив после себя лишь предсмертную записку. Хён Су, несмотря на приказ «сверху» о скорейшем завершении дела, пытается найти ключ к разгадке данного инцидента.

День моей смерти (내가 죽던 날)
День моей смерти (내가 죽던 날)
День моей смерти (내가 죽던 날)
День моей смерти (내가 죽던 날)
День моей смерти (내가 죽던 날)
День моей смерти (내가 죽던 날)
День моей смерти (내가 죽던 날)
День моей смерти (내가 죽던 날)
День моей смерти (내가 죽던 날)
День моей смерти (내가 죽던 날)
День моей смерти (내가 죽던 날)
День моей смерти (내가 죽던 날)
День моей смерти (내가 죽던 날)
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >