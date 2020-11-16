Дуэт AKMU возвращается с новым альбомом

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Участники дуэта AKMU (악동뮤지션) Ли Су Хён (이수현) и Ли Чхан Хёк (이찬혁) 16 ноября представили сингл под названием HAPPENING (해프닝). Это первая песня двух артистов в составе дуэта за последние 14 месяцев. Как сообщили в продюсерском агентстве YG Entertainment, слова и музыка к песне написаны Ли Чхан Хёком. Ранее, 16 октября, певица Ли Су Хён опубликовала первую в музыкальной карьере сольную песню под названием «Пришелец» (ALIEN). Участники дуэта AKMU дебютировали в 2014 году, сыскав славу талантливейших музыкантов в РК. Наиболее популярной в творчестве дуэта песней является композиция «Как я могу любить расставание, я люблю тебя» (어떻게 이별까지 사랑하겠어, 널 사랑하는 거지), релиз которой состоялся осенью 2019 года.