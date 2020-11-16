Группа BTS получила награду «Инноваторов 2020 года»

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Участники группы BTS (방탄소년단) получили награду «Инноваторов 2020 года» американского издания The Wall Street Journal. Победители были объявлены 12 ноября. Лидер музыкального коллектива RM в этот день сообщил, что участники BTS являются всего лишь артистами, которые любят музыку и выступать на сцене. Он также выразил надежду на то, что музыка BTS дарит людям любовь, надежду и положительный заряд энергии. Остальные участники поделились своим мнением о смысле понятия «инновация». По словам участника группы Suga (슈가), инновация является своего рода непрерывным движением. Важным при этом, отметил артист, является не останавливаться на достигнутом и продолжать стремиться к изменениям. В свою очередь, певец Чон Гук (정국) добавил, что инновация представляет собой ощущение достигнутого результата после проделанной работы.