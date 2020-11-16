LG Electronics сотрудничает с певицей H.E.R.

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Компания LG Electronics 11 ноября представила песню, созданную в сотрудничестве с американской певицей Габриэллой Уилсон, более известной под творческим псевдонимом H.E.R. Певица в рамках музыкального проекта Life's Good опубликовала песню собственного сочинения. После чего состоялся конкурс в целях отбора нескольких музыкантов для участия в совместной записи песни. Участники должны были спеть песню или исполнить её на музыкальных инструментах, а затем опубликовать видеоролик в социальных сетях. В проекте приняли участие более тысячи человек по всему миру. В итоге были выбраны три победителя – Claire Ernst, Andrew Music Williams и Jake Chapman. 11 ноября коллаборация была представлена на YouTube-канале LG Global. По состоянию на 15 ноября, видеоролик посмотрели 5,7 млн пользователей.